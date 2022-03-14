مسؤول كوري جنوبي: الفريق الرئاسي يدرس خيارات إلغاء وزارة المساواة بين الجنسين

قال مسؤول كوري جنوبي، إن الفريق الرئاسي سيتوصل إلى الخيارات السياسية الملائمة لتنفيذ تعهد الرئيس المنتخب يون سيوك-يول بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين.

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ورد رئيس الفريق الرئاسي الانتقالي في كوريا الجنوبية آن تشول-سو، في تصريح للصحفيين، على سؤال عما إذا كان من الممكن التراجع عن التعهد المثير للجدل، قائلا: "سنقدم عدة توجيهات محتملة للسياسات، وبعد ذلك أعتقد أن الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله هو أن يختار الرئيس المنتخب من بينها".

وحدد المهام الرئيسية الخمس التي تواجه الحكومة القادمة، حيث تستعد لتولي السلطة في 10 مايو.

وكانت المهمة الأولى هي استعادة العدالة وسيادة القانون والديمقراطية، والثانية هي إنشاء مؤسسة لكل من مصادر الدخل والوظائف المستقبلية، والثالثة هي التنمية الإقليمية المتوازنة، والرابعة هي بناء "أمة مستدامة" من حيث الاقتصاد والأزمة الديموغرافية والحياد الكربوني، والخامسة هي تحقيق الوحدة الوطنية.

وأشار الرئيس الكوري الجنوبية أمس، إلى أنه يعتزم التمسك بموقفه، قائلا إن الوزارة أكملت دورها وهناك حاجة إلى هيئة حكومية أخرى أكثر كفاءة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان والظلم في المجتمع.

المصدر: "يونهاب"