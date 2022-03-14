القوات الأوكرانية تقصف رياض الأطفال في جمهورية دونيتسك

أعلنت قيادة القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت مبنى لروضة أطفال ببلدة ياسينوفاتايا في هذه الجمهورية.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "قامت الفصائل المسلحة الأوكرانية، بقصف روضة أطفال ببلدة ياسينوفاتايا. ونتيجة القصف تضرر مبنى الروضة رقم 6 في منطقة زوركا في هذه البلدة".

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واليوم أيضا، أعلنت سلطات دونيتسك أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 9 آخرون بينهم أطفال بجروح نتيجة هجوم شنته القوات الأوكرانية باستخدام صاروخ "توتشكا-أو" على مدينة دونيتسك اليوم الاثنين.

في وقت سابق، ذكرت قيادة القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، أن القوات الأوكرانية أطلقت 12 قذيفة هاون من عيار 120 ملم على بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي