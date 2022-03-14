وزارة الدفاع الروسية تروي تفاصيل هبوط طائرة حربية بعد إصابتها بصاروخ أوكراني محمول على الكتف

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قائد الطائرة الهجومية الروسية "سو – 25" تمكن من الهبوط بطائرته بعد أن أصيبت بصاروخ أوكراني مضاد للجو محمول على الكتف.

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ونشرت الوزارة شريط فيديو للطائرة المتضررة وهي تهبط في القاعدة، مشيرة إلى أن "سو - 25" الطائرة القاذفة "أثناء قيامها بمهمة قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، أصيبت، وكانت بصحبة أخرى، بصاروخ من نظام دفاع جوي محمول على الكتف أطلقه من الأرض أحد أفراد القوات المسلحة لأوكرانيا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قائد الطائرة المتضررة قرر، بعد تقييم الوضع، إيقاف تشغيل المحرك التالف وعدم مغادرة طائرته، فيما قام قائد الطائرة الأولى، المقدم دينيس ليتفينوف، بإعادة التموضع، وأدرك أن طائرة رفيقه لن تصمد أمام ضربة صاروخية ثانية، فقام بتغطيتها بطائرته.

وروت وزارة الدفاع الروسية أن "قائد الطائرة الثانية تمكن بصريا من رصد إطلاق الصاروخ الثاني، وأطلق مصائد حرارية، وتمكن من تحويل مسار الصاروخ بعيدا. وأثناء بدء عملية الهبوط، أبلغ قائد الطائرة (سو – 25) المتضررة عن عطل في أنظمة التحكم والسيطرة، وهبط بمساعدة توجيهات الطيار الذي كان يغطيه. وتمت عملية الهبوط من دون وقوع حوادث".

الجدير بالذكر أن العمل على تصميم الطائرة القاذفة "سو- 25" وتعرف باسم "الغراب"، في مكتب "سوخوي" الروسي للتصاميم في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

وقامت هذه القاذفة بأول رحلة جوية لها في 22 فبراير عام 1975. وبدأ استخدامها في الجيش السوفيتي منذ عام 1981. وشاركت الطائرة في النزاعات العسكرية العديدة، بما فيها أفغانستان وسوريا.

المصدر: نوفوستي