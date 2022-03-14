وصول حوالي 7000 لاجئ من دونباس إلى روسيا في يوم واحد

قالت مديرية حرس الحدود في مقاطعة روستوف، إنه قدم خلال اليوم الماضي إلى الأراضي الروسية حوالي 7 آلاف لاجئ من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأضافت المديرية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حوالي 7000 مواطن من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة في مقاطعة روستوف".

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وفي وقت سابق، ذكر مصدر في هيئات حماية القانون الروسية، أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا تجاوز 220 ألف شخص.

وتابع المصدر: "حتى صباح 11 مارس، عبر ما يقرب من 222 ألف شخص حدود روسيا الاتحادية، من بينهم أكثر من 50 ألف طفل".

المصدر: نوفوستي