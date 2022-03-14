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وصول حوالي 7000 لاجئ من دونباس إلى روسيا في يوم واحد

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وصول حوالي 7000 لاجئ من دونباس إلى روسيا في يوم واحد
Sputnik
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قالت مديرية حرس الحدود في مقاطعة روستوف، إنه قدم خلال اليوم الماضي إلى الأراضي الروسية حوالي 7 آلاف لاجئ من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.  

وأضافت المديرية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حوالي 7000 مواطن من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الحدود لدخول روسيا عبر نقاط التفتيش الواقعة في مقاطعة روستوف".

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222 ألف شخص تقريبا قدموا من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا 
222 ألف شخص تقريبا قدموا من دونباس وأوكرانيا إلى روسيا 

وفي وقت سابق، ذكر مصدر في هيئات حماية القانون الروسية، أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا تجاوز 220 ألف شخص.

وتابع المصدر: "حتى صباح 11 مارس، عبر ما يقرب من 222 ألف شخص حدود روسيا الاتحادية، من بينهم أكثر من 50 ألف طفل".

المصدر: نوفوستي

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