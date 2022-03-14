فقدان مقاتلة فرنسية تابعة لسلاح الجو التايواني ونجاة الطيار

أعلنت القوات الجوية التايوانية فقدان إحدى طائراتها المقاتلة الفرنسية من طراز "ميراج 2000" قبالة الساحل الشرقي للجزيرة على ما يبدو، لكن الطيار نجا بعد هبوطه بمظلة.

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وأوضحت القوات الجوية أن "اللفتنانت كولونيل هوانغ تشونغ كاي غادر الطائرة في حوالي الساعة الـ11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين بعد الإبلاغ عن مشكلة ميكانيكية"، لافتة إلى أن "هوانغ أقلع قبل حوالي ساعة من قاعدة تايتونغ الجوية خلال مهمة تدريب روتينية، وأن مروحية إنقاذ انتشلته".

بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن "سلاح الجو التايواني يعاني من قدم المعدات وصعوبات في شراء بدائل"، حيث تمتلك تايوان 55 طائرة "ميراج 2000" اشترتها في تسعينات القرن الماضي وسط غضب صيني.

المصدر: "أ ب"