قالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك، إن خسائر القوات الأوكرانية في الأفراد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغت 137 قتيلا

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "بلغت الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية خلال الاشتباكات مع وحدات الدفاع الشعبي بجمهورية لوغانسك، خلال اليوم الماضي 137 شخصا".

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وأول أمس أعلنت القيادة عن تكبيد القوات الأوكرانية خلال الاشتباكات التي وقعت في المنطقة قبل ذلك بيوم، خسائر بشرية بلغت 120 شخصا.

المصدر: نوفوستي