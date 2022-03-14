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لوغانسك تعلن عدد قتلى القوات الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية

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لوغانسك تعلن عدد قتلى القوات الأوكرانية خلال الساعات 24 الماضية
Sputnik
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قالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك، إن خسائر القوات الأوكرانية في الأفراد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغت 137 قتيلا

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: "بلغت الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية خلال الاشتباكات مع وحدات الدفاع الشعبي بجمهورية لوغانسك، خلال اليوم الماضي 137 شخصا".

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وأول أمس أعلنت القيادة عن تكبيد القوات الأوكرانية خلال الاشتباكات التي وقعت في المنطقة قبل ذلك بيوم، خسائر بشرية بلغت 120 شخصا.

المصدر: نوفوستي

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