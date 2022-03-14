بوشيلين: الهجمات على مصنع فحم الكوك في أفدييفكا قد تؤدي إلى كارثة

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن قصف المسلحين الأوكرانيين لمصنع فحم الكوك في أفدييفكا قد يؤدي إلى وقوع عواقب كارثية في المنطقة.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "أما بالنسبة لعواقب تفجير مصنع فحم الكوك في أفدييفكا، ففقد تكون مروعة فعلا، وعلى مستوى الكارثة. أعني، يمكن أن تكون العواقب وخيمة للغاية إذا لم يتم في الوقت المناسب وقف الأعمال الإجرامية من جانب العدو".

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في وقت سابق، قال مصدر بوزارة الدفاع الروسية إن مسلحي الكتائب القومية المتعصبة المنسحبين، قاموا في 13 مارس بعملية تخريب في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك في منطقة دونيتسك. وتسبب ذلك باندلاع حريق في المؤسسة، وانتشر منه دخان سام لاذع فوق المراكز السكنية المجاورة. وأشار المصدر إلى استحالة إخماد النيران بسبب استمرار القتال.

ويشار إلى أن مصنع فحم الكوك المذكور، يعتبر الأكبر من نوعه في أوروبا، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6.4 مليون طن من الفحم الخام.

وينتج المصنع 30 نوعا من فحم الكوك والمنتجات الكيماوية من قطران الفحم وغاز أفران الكوك.

المصدر: وكالات