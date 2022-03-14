زاخاروفا تعلق على تصريح وزير خارجية أوكرانيا بشان "إزاحة" بوتين

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا تحدث فيه عن "إزاحة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وخلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني مساء الأحد قالت زاخاروفا ساخرة: "وهل سبق أن قال (كوليبا) شيئا جيدا في الماضي؟ هل قال شيئا صحيحا؟".

وتابعت زاخاروفا متسائلة: "هل تعتقدون أن الجانب الروسي يقيم علاقات مع هؤلاء الناس بدافع الانبهار بهم؟"، موضحة أن الحوار مع ممثلي السلطات الأوكرانية على مدى كل هذه السنوات تم في إطار البحث عن سبل للحل، وأن الجانب الروسي أبدى استعداده للتفاوض حتى على خلفية تصريحات عدائية للغاية تصدر عن كييف.

وفي وقت سابق أيد كوليبا في تسجيل مصور له في إطار فعالية Renew Democracy Initiative في الولايات المتحدة، فكرة "إزاحة" بوتين، معتبرا أن ذلك سيكون كافيا لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي ادعى كوليبا أن شنها كان "قرار شخصيا" للرئيس الروسي.

وزعم كوليبا أيضا أن حتى "إزاحة بوتين" وحده لن تكفي "لاستعادة السلام والأمن في الفضاء الأوروبي الأطلسي" وأن ذلك يتطلب "اجتثاث البوتينية من روسيا".

المصدر: "نوفوستي"