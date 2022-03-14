إيران تؤكد تحديد تاريخ محدد من قبل العراق للجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنه "تم تحديد تاريخ محدد من قبل العراق للجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية".

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وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، بمؤتمره الصحفي الأسبوعي: "تم تحديد تاريخ محدد من قبل العراق للجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية، لكن هذا الموعد ليس نهائيا، وسوف نعلن عنه فور أن يتم تحديده نهائيا".

أضاف خطيب زادة: "ملفاتنا الخلافية مع السعودية واضحة ويجب أن نصل لاتفاق على الرغم من هذه الملفات، والمنطقة سوف تنتفع بالاتفاق بين الجانبين، وسوف نعلن عن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات فور أن يتم تحديدها".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التقارير الواردة لها "تشير إلى أن إيران علقت من جانب واحد مفاوضاتها مع السعودية بصورة مؤقتة"، إذ جاء هذا بعد أن أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على هامش مؤتمر أنطاليا، أن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد يوم الأربعاء، في حين أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قبل أيام قليلة، عن إمكانية عقد جولة خامسة من المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: RT