أفاد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، بأن الجيش الأوكراني يمنع ويعترض الإمدادات الإنسانية لسكان جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وقال بوشلين في تصريح لقناة تلفزيون روسيا 24 بهذا الشأن: "جرى حظر إيصال البضائع الإنسانية. علاوة على ذلك، عند التواصل مع السكان المحليين الذين تمكنوا من الوصول إلى مكان آمن، فإنهم يشعرون بالقلق حيال هذا الأمر، ويعتقدون أنه من غير المرجح أن تصل البضائع الإنسانية إلى أولئك الذين يحتاجون إليها إلى المدنيين".

ولفت رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أيضا إلى أن "الكتائب القومية المتطرفة (التابعة للجيش الأوكراني) الموجودة هناك استنفدت مخزونها. وهذا لا ينطبق فقط على الذخيرة ولكن أيضا على المواد الغذائية"، وتبعا لذلك يخشى المدنيون من وصول الإمدادات الإنسانية إلى هذا الكتائب ذات التوجه القومي المتطرف.

المصدر: نوفوسستي