الخارجية الروسية: إذا تم اتفاق تسوية بين روسيا وأوكرانيا فقد يتطلب موافقة الأمم المتحدة

أعلن مدير دائرة المنظمات الدولية لوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إيلييتشوف، أن روسيا لا تستبعد أن تتطلب اتفاقية تسوية محتملة بين موسكو وكييف موافقة من جانب مجلس الأمن الدولي.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "في هذه اللحظة عندما لم يتوصل الجانبان إلى أي اتفاقات ملموسة، من السابق لأوانه الحديث عن اتخاذ أي قرار سيوافق عليها في مجلس الأمن الدولي. لكن لا يجب استبعاد مثل هذا التطور للأحداث".

وذكر في الوقت ذاته أن اتفاقيات مينسك تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، مضيفا أن "ذلك لم يؤثر على تنفيذها من قبل الجانب الأوكراني".

وجرت في بيلاروس 3 جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية حول تسوية النزاع بينهما. وخلال الجولة الثانية توصل الجانبان إلى تفاهم فيما يتعلق بالضمان المشترك للممرات الإنسانية لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية. وفيما بعد أفاد الجانب الأوكراني بأن المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي تجري بشكل دائم في شكل الفيديو، كما تم إنشاء مجموعة عمل خاصة.

من جانبه أشار رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية، عضو الوفد الروسي، ليونيد سلوتسكي، إلى أنه في حالة مقارنة مواقف الجانبين الروسي والأوكراني في بداية المفاوضات واليوم من الممكن الحديث عن تحقيق تقدم ملموس، مضيفا أن التقدم في الحوار قد يتحول إلى موقف موحد للجانبين وتوقيع وثائق ضرورية، مما سيكون برأيه أساسا لتخفيف حدة التوتر في سير العملية الروسية الخاصة وإنقاذ حياة الناس.

المصدر: نوفوستي