اليسار يحقق تقدما "تاريخيا" في الانتخابات التشريعية في كولومبيا

حقق ائتلاف اليسار نجاحا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد في كولومبيا، وفق نتائج رسمية جزئية صدرت في المساء، وتشمل أكثر من 93% من الأصوات، وفق "فرانس برس".

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وبحسب "فرانس برس"، فاز "الميثاق التاريخي"، أبرز قوى المعارضة للحكومة المحافظة المنتهية ولايتها، بـ17 مقعدا من أصل 102 في مجلس الشيوخ بحصوله على 14.52% من الأصوات، متقدما على كل التشكيلات الأخرى التقليدية والمحافظة والليبرالية.

هذا وحصل الائتلاف اليساري، بزعامة غوستافو بيترو، على 25 مقعدا من أصل 165، في مجلس النواب، فحل في المرتبة الثانية بعد الحزب الليبرالي(32)، متقدما بفارق ضئيل في عدد الأصوات على المحافظين، بحسب النتائج الجزئية.

في حين تكبد الحزب اليميني الحاكم الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 بأكبر عدد من الأصوات في مجلس الشيوخ، "المركز الديموقراطي"، خسارة فادحة، وحل في المرتبة الخامسة فيه، وفي المرتبة الرابعة في مجلس النواب.

من جانبه، قال غوستافو بيترو، رئيس "الميثاق التاريخي" الذي عين في اليوم نفسه ممثل اليسار في الانتخابات الرئاسية في 29 أمايو، إن ائتلافه "حصل على أفضل نتائج للحركة التقدمية في تاريخ الجمهورية الكولومبية"، مضيفا: "إننا بصدد الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى".

المصدر: "فرانس برس"