قائد الجيش الإيراني: قدرتنا المتفوقة بالمسيرات ستحدد مصير ساحة المعركة

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، أن "قدرة ايران المتفوقة في مجال الطائرات المسيرة ستلعب مستقبلا الدور الأساس في تحديد مصير ساحة المعركة".

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وفي تصريحاته خلال اجتماع المجلس الأعلى لقادة القوة الجوية للجيش، أشار اللواء موسوي إلى تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول "جهاد التبيين" بالقول: "إن تأكيدات المرشد في هذا المجال تعد جهادا فوريا ودقيقا جدا وذكيا، ذلك لأن أعداء البلاد يسعون عبر بث الأكاذيب وقلب الحقائق ليسلبوا من الشعب الإيراني الحمية الدينية والوطنية والقيم الإنسانية السامية".

وتابع قائد الجيش الإيراني: "القوة الجوية وعلى مدى الأعوام الـ43 الماضية، زاخرة بالملاحم والفخر والرفعة، وقد تخطت بشموخ في ظل الحظر الكامل سنوات الدفاع المقدس الثماني كما قامت منذ ذلك الحين لغاية الآن بتنفيذ أي مهمة بنجاح وشموخ".

وأكمل موسوي: "إن الاكتفاء الذاتي في البلاد بدأ من القوة الجوية من خلال تصنيع القطع الغيار الذي يعد من أعماله الكبرى، ويعتبر الآن إلى جانب الطائرات المأهولة قوة متفوقة في مجال الطائرات المسيرة، وفي ظل البرنامج العشريني الذي يتابعه، سيلعب مستقبلا الدور الأساس في تحديد مصير ساحة المعركة..هذه المفاخر تحققت بالعزة والاستقلال وعلى يد شباب البلاد الأعزاء تحت قيادة امامي الثورة الإسلامية".

المصدر: "فارس"