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مراسلنا في أوكرانيا يتحدث عن تطورات الوضع العسكري في دونيتسك

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تحدث مراسل قناة "RT Arabic" مكسيم الطوري في صفحة "ليتوتشكا لايف" الإلكترونية عن تحرك قوات جمهورية دونيتسك الشعبية وسير العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

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مراسل RT: القاعدة البحرية في بيرديانسك بأوكرانيا خالية من العسكريين الأوكرانيين
مراسل RT: القاعدة البحرية في بيرديانسك بأوكرانيا خالية من العسكريين الأوكرانيين

وقال المراسل: "يستمر القصف الهائل منذ أمس وحتى اليوم". وأضاف: "هناك، بالطبع، قصف معاكس من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها تستهدف بشكل أساسي المواقع العسكرية الواقعة في غرب دونيتسك".

وتابع: "كان الجميع يتوقعون هذه اللحظة ويفترض أن نوعا من العمليات العسكرية لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيبدأ هنا قريبا جدا والتي تتحرك أيضا من الغرب أي من فولنوفاكا نحو الشمال".

المصدر:RT

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