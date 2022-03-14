مراسلنا في أوكرانيا يتحدث عن تطورات الوضع العسكري في دونيتسك

تحدث مراسل قناة "RT Arabic" مكسيم الطوري في صفحة "ليتوتشكا لايف" الإلكترونية عن تحرك قوات جمهورية دونيتسك الشعبية وسير العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

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وقال المراسل: "يستمر القصف الهائل منذ أمس وحتى اليوم". وأضاف: "هناك، بالطبع، قصف معاكس من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، لكنها تستهدف بشكل أساسي المواقع العسكرية الواقعة في غرب دونيتسك".

وتابع: "كان الجميع يتوقعون هذه اللحظة ويفترض أن نوعا من العمليات العسكرية لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيبدأ هنا قريبا جدا والتي تتحرك أيضا من الغرب أي من فولنوفاكا نحو الشمال".

المصدر:RT