كوربين يطالب جونسون بإلغاء رحلته للسعودية وإنهاء صفقة الأسلحة مع الرياض بسبب الإعدامات الأخيرة

انتقد النائب البريطاني جيرمي كوربين، زعيم "حزب العمال" السابق، علاقة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، مع السعودية، إثر إعدام المملكة للعشرات بقضايا "إرهاب"، مؤخرا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، علق جيرمي كوربين على خبر "السعودية تعدم 81 رجلا في يوم واحد"، بالقول: "نفذ النظام السعودي أكبر عملية إعدام جماعي..الآن، يخطط بوريس جونسون للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإبرام صفقة نفط".

وأضاف كوربين: "يجب على رئيس الوزراء إلغاء زيارته وإنهاء صفقة الأسلحة البريطانية مع الحكومة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص في الداخل وفي اليمن".

The Saudi regime has carried out its largest mass execution. Now, Boris Johnson plans travel to Saudi Arabia to strike an oil deal.



The PM must cancel his visit and end the UK arms deal with a government that has taken so many lives at home and in Yemen.https://t.co/TFEbuY5KLK — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) March 13, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل بالعشرات "ممن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

المصدر: RT