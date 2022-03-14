الولايات المتحدة تخصص 250 ألف دولار لتدريب مدرسين بالمجال الإعلامي في جورجيا

تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تخصيص حوالي 250 ألف دولار أمريكي لبرنامج لتدريب مدرسي الصحافة في الجامعات الجورجية، كما جاء في صيغة رسمية بهذا الشأن.

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وقالت وثيقة المنحة في حيثياتها: "الهدف من برنامج التعليم الإعلامي في جورجيا يتمثل في دعم التطور المهني لمدرسي الإعلام، وتعزيز برامج التدريب الصحفي في الجامعات الجورجية من خلال إدخال أساليب تدريب الصحافة المتقدمة في الولايات المتحدة، وإقامة روابط وتعاون بين أقسام الصحافة الجورجية والأمريكية".

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكي، "يتوخى أن يكتسب مدرسو الصحافة في جورجيا بعض الخبرة العملية. ومن المقرر أيضا تعزيز نظام التعليم بشكل عام في هذا المجال".

يمكن تنفيذ عمل المشاركين في المشروع في شكل تبادل دولي في اتجاهين من خلال رحلات إلى الولايات المتحدة للمشاركين من جورجيا وزيارات إلى جورجيا من قبل متخصصين أمريكيين.

وسيتم في إطار هذا البرنامج تخصيص 249.900 دولار أمريكي لتنظيم دورات تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين لعشرة مدرسين من جورجيا، فيما كان ترددت أنباء في السابق عن نية الولايات المتحدة تخصيص أموال لدعم "حرية الإعلام" أيضا في أفغانستان.

المصدر: RT