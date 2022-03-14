وثيقة: واشنطن تخصص 35 مليون دولار لبرنامج "دعم الديمقراطية" في أوروبا الوسطى

تطلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID برنامجا إقليميا جديدا يهدف إلى "تعزيز المؤسسات الديمقراطية" في أوروبا الوسطى ومكافحة "النفوذ الأجنبي الخبيث في المنطقة".

وحسب البرنامج الذي اطلعت RT على نصه، فإنه سيتم تنفيذ الفعاليات الخاص به في بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا وجمهورية التشيك، وسيبلغ إجمالي التمويل 35 مليون دولار.

وتقول الوثيقة: "سيهدف البرنامج إلى زيادة الدعم للمعايير الديمقراطية والقدرة على الصمود أمام التأثير الأجنبي الخبيث في الأنظمة السياسية لبلدان المنطقة، من خلال تعزيز قدرات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والعاملين والفاعلين الديمقراطيين الآخرين".

على وجه الخصوص، يعتزم المتخصصون الأمريكيون زيادة القدرة التنافسية والاستقلال المالي والاستدامة لقطاع "الإعلام المستقل"، فضلا عن تطوير مهارات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في مجال الرقابة.

في وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية عن خطط لتمويل مشروع لدعم "حرية الإعلام" و"حرية التعبير" في أفغانستان.

المصدر: RT