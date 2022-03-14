 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية بينها واحدة من طراز "بيرقدار" خلال الليلة الماضية

مراسل RT: القاعدة البحرية في بيرديانسك بأوكرانيا خالية من العسكريين الأوكرانيين

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slat

أفاد مراسل RT بإجراء عملية نزع للسلاح في القاعدة البحرية الأوكرانية الواقعة في مدينة بيرديانسك.

إقرأ المزيد
دونيتسك: تحرير 89 مركزا سكنيا حتى الآن في الجمهورية
دونيتسك: تحرير 89 مركزا سكنيا حتى الآن في الجمهورية

وقال المراسل إن البحارة الأوكرانيين تركوا أكثر من 12 سفينة وقاربا أثناء هروبهم من القاعدة، مشيرا إلى أن هروبهم تم قبل دخول القوات الروسية إلى المدينة.

وأضاف أن عملية التفتيش التي أجراها العسكريون الروس في السفن المتروكة أظهرت أن جميع السفن تقع في حالة جيدة ومليئة بالذخيرة والطعام، لكن الآلاف من البحارة ذهبوا إلى مكان ما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا