مراسل RT: القاعدة البحرية في بيرديانسك بأوكرانيا خالية من العسكريين الأوكرانيين

أفاد مراسل RT بإجراء عملية نزع للسلاح في القاعدة البحرية الأوكرانية الواقعة في مدينة بيرديانسك.

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وقال المراسل إن البحارة الأوكرانيين تركوا أكثر من 12 سفينة وقاربا أثناء هروبهم من القاعدة، مشيرا إلى أن هروبهم تم قبل دخول القوات الروسية إلى المدينة.

وأضاف أن عملية التفتيش التي أجراها العسكريون الروس في السفن المتروكة أظهرت أن جميع السفن تقع في حالة جيدة ومليئة بالذخيرة والطعام، لكن الآلاف من البحارة ذهبوا إلى مكان ما.

المصدر: RT