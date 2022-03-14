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الدفاع الروسية: إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية بينها واحدة من طراز "بيرقدار" خلال الليلة الماضية

اليوم الـ19 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

أخبار العالم

اليوم الـ19 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة
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تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ19 مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار المساعي للتوصل لحل سلمي للأزمة.

ميدانيا

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