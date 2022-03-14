اليوم الـ19 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة
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تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة في أوكرانيا لليوم الـ19 مركزة على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار المساعي للتوصل لحل سلمي للأزمة.
ميدانيا
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