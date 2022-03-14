الجيش الأوكراني يقصف "فيرخنترويتسكويه" بجمهورية دونيتسك

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وقف إطلاق النار، إن جيش أوكرانيا قصف المركز السكني "فيرخنترويتسكويه" بمدافع الهاون.

وأشارت الممثلية، إلى أن الأوكرانيين استهدفوا هذه البلدة بست قذائف من عيار 122 مم.

وأضافت الممثلية في بيانها اليوم: "تم بعد الساعة 03.00 تسجيل قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك قصف للمركز السكني "نوفوسيلوفكا" ومن ثم تم قصف المركز السكني "فيرخنترويتسكويه". وخلال ذلك تم إطلاق 6 قذائف من عيار 122 مم.

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وتستهدف القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة المراكز السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بالأسلحة الثقيلة بما في ذلك الصواريخ التكتيكية وراجمات الصواريخ والدبابات. على سبيل المثال يوم أمس أطلقت قوات أوكرانية النار من دبابة وراجمة صواريخ من طراز "غراد"، على مستشفى فيه مرضى أثناء انسحابها من "فولنوفاخا".

المصدر: نوفوستي