كازاخستان تكشف عدد القتلى الإجمالي أثناء أعمال الشغب في يناير الماضي

أفاد المدعي العام لجمهورية كازاخستان، بيريك أصيلوف، بأن عدد القتلى خلال أعمال الشغب التي شهدتها كازاخستان في يناير الماضي بلغ 230 شخصا.

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وقال أصيلوف أثناء جلسة مجلس البرلمان (مجلس النواب) الكازاخستاني، اليوم الاثنين: "إجمالا قتل في جميع أنحاء البلاد 230 شخصا بينهم 19 عسكريا وشرطيا".

وكانت النيابة العامة للجمهورية أعلنت سابقا عن مقتل 225 شخصا بمن فيهم 19 فردا من القوات العسكرية والشرطة.

المصدر: نوفوستي