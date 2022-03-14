 
مباشر

قديروف يعد بتقديم جوائز الدولة لموظفي جهاز الأمن الأوكراني العاملين ضد "بانديرا"

أخبار العالم

قديروف يعد بتقديم جوائز الدولة لموظفي جهاز الأمن الأوكراني العاملين ضد
Sputnik
رئيس جمهورية الشيشان الورسية، رمضان قديروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sla0

خاطب رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، موظفي جهاز الأمن الأوكراني، الذين يعملون "لصالح روسيا ضد بانديرا"، واعدا بمنحهم جوائز دولة بعد انتهاء العملية الخاصة بأوكرانيا.

إقرأ المزيد
 قديروف: عناصر الكتائب القومية الأوكرانية ترتعد وتخلي مواقعها عندما ترى المقاتلين الشيشان
 قديروف: عناصر الكتائب القومية الأوكرانية ترتعد وتخلي مواقعها عندما ترى المقاتلين الشيشان

وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام": "موظفو جهاز الأمن الأوكراني الذي يعملون اليوم لصالح روسيا ضد بانديرا، من أجل مستقبل نظيف لوطنهم الحبيب أوكرانيا ... أؤكد لكم أنه بعد انتهاء العملية الخاصة سنقدم لكم بالتأكيد جوائز الدولة التي تستحقونها. وسوف تستمرون في الخدمة بأمانة لما فيه خير شعبكم وبلدكم".

وأشار إلى أن عدد هؤلاء الموظفين كبير.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا