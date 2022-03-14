قديروف يعد بتقديم جوائز الدولة لموظفي جهاز الأمن الأوكراني العاملين ضد "بانديرا"

خاطب رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، موظفي جهاز الأمن الأوكراني، الذين يعملون "لصالح روسيا ضد بانديرا"، واعدا بمنحهم جوائز دولة بعد انتهاء العملية الخاصة بأوكرانيا.

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وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام": "موظفو جهاز الأمن الأوكراني الذي يعملون اليوم لصالح روسيا ضد بانديرا، من أجل مستقبل نظيف لوطنهم الحبيب أوكرانيا ... أؤكد لكم أنه بعد انتهاء العملية الخاصة سنقدم لكم بالتأكيد جوائز الدولة التي تستحقونها. وسوف تستمرون في الخدمة بأمانة لما فيه خير شعبكم وبلدكم".

وأشار إلى أن عدد هؤلاء الموظفين كبير.

المصدر: نوفوستي