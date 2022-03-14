سفارة: مزاعم الإعلام عن ترهيب البزنس الأمريكي في روسيا محض خيال

وصفت سفارة روسيا في واشنطن، مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن ترهيب ممثلي البزنس الأمريكي والتهديد بتأميم أصولهم في روسيا بأنها مجرد وهم.

وأضافت السفارة في بيانها: "في 13 مارس، نقلا عن مصادر لم تسمها، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالة اتهمت النيابة العامة الروسية بترويع ممثلي الأعمال الأمريكية والتهديد بتأميم أصولهم في روسيا. من جديد ندعو وسائل الإعلام الأمريكية إلى وقف الممارسة الشريرة بنشر الأخبار الكاذبة. ونؤكد أن ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، هو محض خيال".

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ولفتت السفارة الانتباه إلى أن، العديد من الشركات الغربية تعمل في روسيا الاتحادية، وأكثر من 1000 منها أمريكية.

ووفقا للسفارة كان "التعاون التجاري متبادل المنفعة بين البلدين، دائما من المجالات الخالية من السياسة". وقالت: "حتى في أصعب المواقف، لا يتم التعدي على المصالح التجارية الأمريكية في السوق الروسية الواسعة بأي شكل من الأشكال".

يوم أمس، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالة زعمت فيها بأن النيابة العامة الروسية هددت عدة شركات غربية بينها، "ماكدونالدز" و"بروكتر أند غامبل" وكوكاكولا، بالملاحقة القضائية وبتأميم أصولها، لأنها قررت وقف عملها في روسيا في ضوء الوضع حول أوكرانيا.

المصدر: تاس