القوميون الأوكرانيون يضرمون النار في مصنع لمعالجة الفحم في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين قبل فرارهم من ضواحي مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا، أضرموا النار في مصنع لمعالجة فحم الكوك هناك.

وقال المصدر: "في الـ13 من مارس أقدم مسلحو الكتائب القومية على أعمال تخريبية في مصنع لمعالجة الفحم في دونيتسك قبل فرارهم من هناك".

واضاف: "اندلع حريق في المصنع ويتصاعد منه دخان كثيف سام ينتشر في المناطق السكنية المجاورة. من المستحيل إطفاء الحريق بسبب القتال المستمر في المنطقة".

المصدر: تاس