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القوميون الأوكرانيون يضرمون النار في مصنع لمعالجة الفحم في دونيتسك

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القوميون الأوكرانيون يضرمون النار في مصنع لمعالجة الفحم في دونيتسك
Globallookpress IMAGO/Gottfried Czepluch
دخان متصاعد- صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين قبل فرارهم من ضواحي مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا، أضرموا النار في مصنع لمعالجة فحم الكوك هناك.

وقال المصدر: "في الـ13 من مارس أقدم مسلحو الكتائب القومية على أعمال تخريبية في مصنع لمعالجة الفحم في دونيتسك قبل فرارهم من هناك".

واضاف: "اندلع حريق في المصنع ويتصاعد منه دخان كثيف سام ينتشر في المناطق السكنية المجاورة. من المستحيل إطفاء الحريق بسبب القتال المستمر في المنطقة".

المصدر: تاس

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