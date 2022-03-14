صحيفة تركية: أردوغان يتجاهل نواب حزبه منذ 6 أشهر

كتبة صحيفة Gazete Duvar التركية أن العديد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم "ممتعضون لفقدان البرلمان صلاحياته الإدارية بالكامل منذ تفعيل نظام الحكم الرئاسي في البلاد".

وقالت الصحيفة إن النواب العاجزين عن لقاء أردوغان لا يستطيعون أيضا التواصل مع الوزراء.



وأفادت الصحيفة بأن النواب الراغبين في مناقشة سياسات الحزب وطرح مقترحات أو تحذيرات عجزوا عن طرح آرائهم خلال الاجتماعات المكتظة التي يحضرها أردوغان، وهو ما دفعهم إلى التقدم بطلب لقاءات منفصلة غير أنهم لم يتلقوا أي ردود على طلباتهم هذه.

وأكدت أن 14 نائبا لم يتلقوا ردا على طلبهم لقاء أردوغان منذ ستة أشهر.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية