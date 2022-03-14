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هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب أكبر جزر الفلبين

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هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب أكبر جزر الفلبين
Manman Dejeto / AFP
الفلبين - صورة أرشيفية
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ضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الجزيرة الرئيسية في الفلبين ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا.

ووقعت الهزة قبالة جزيرة لوزون عند الساعة 5.05 (21.05 بتوقيت غرينتش) ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

يذكر أنه تضرب الفلبين كل عام نحو عشرين عاصفة وإعصارا، إذ يقع أرخبيل جزر الفلبين في منطقة "الحزام الناري" أو طوق النار منطقة سواحل المحيط الهادئ وجزرها حيث تنشط الزلازل والبراكين ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.

المصدر: وكالات

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