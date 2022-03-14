هزة أرضية بقوة 6.4 درجة تضرب أكبر جزر الفلبين

ضربت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الجزيرة الرئيسية في الفلبين ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا.

ووقعت الهزة قبالة جزيرة لوزون عند الساعة 5.05 (21.05 بتوقيت غرينتش) ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

A magnitude 6.4 earthquake occurred 67 km WNW of Cabra, Philippines on March 13th, 2022 at 9:05:49 PM GMThttps://t.co/OlBshroeEppic.twitter.com/WiBIVF0N4a — shakemap generator (@quake_data) March 13, 2022

يذكر أنه تضرب الفلبين كل عام نحو عشرين عاصفة وإعصارا، إذ يقع أرخبيل جزر الفلبين في منطقة "الحزام الناري" أو طوق النار منطقة سواحل المحيط الهادئ وجزرها حيث تنشط الزلازل والبراكين ما يجعلها واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.

المصدر: وكالات