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زعيم حزب "السعادة" التركي: البلاد على حافة "جائحة اقتصادية"

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زعيم حزب
Gettyimages.ru
تركيا
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قال رئيس حزب "السعادة" التركي تمل كارامولا أوغلو إن بلاده باتت على حافة "جائحة اقتصادية"، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وانتقد كارامولا أوغلو في تغريدة على "تويتر" ارتفاع الأسعار في تركيا مؤخرا.

ولفت إلى أن تركيا تعيش حاليا ظروف فترة إغلاق مثل التي شهدتها خلال تفشي فيروس كورونا.

وقال إن المواطنين في المنازل يغلقون الغلايات خوفا من الفواتير، وأصحاب المتاجر يغلقون محلاتهم، وغيره الكثير الذين يفضلون الإغلاق خوفا من ارتفاع الأسعار، وأن تركيا على حافة "جائحة اقتصادية".

وأشار إلى أن الحكومة أغمضت عينيها وصمت أذنيها عن ما يحدث والأسوأ من ذلك أنها تجاهلت كل ما يحدث.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ضد غلاء المعيشة، مثل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا.

يذكر أن معدل التضخم في تركيا تجاوز مؤخرا الـ50 بالمئة.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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