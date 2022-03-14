زاخاروفا تعلق على أمر "غير طبيعي" فعله الغربيون ضد روسيا وظنوا أنه "سيستمر إلى الأبد"

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن إغلاق الدول الغربية الأعمال الروسية على أراضيها بالقوة أمر غير طبيعي، وأن الدول الغربية حوّلت التزاماتها إلى قمامة.

وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا-1": "ليس من الطبيعي ما يفعله الغرب بالقوة، إغلاق أعمالنا وأعمالهم في بلادنا".

وأضافت: "حالة الذعر التي يعيشها هؤلاء على "إنستغرام" وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، والذين أصبحوا أقوى واعتقدوا أن هذا سيستمر إلى الأبد، يجب أن يفهموا أن تعهدات الولايات المتحدة لا تعمل. لقد حوّلت الدول الغربية كل التزاماتها إلى قمامة".

وقالت: "حرب العقوبات لم تبدأ هذا العام إذ كانت في البداية بشكل متدرج ثم تحولت إلى شكل جنوني، ثم مرة أخرى تدرجت. وكانت إما عقوبات جديدة، أو قديمة تم تمديدها بسبب اتهامات لا أساس لها، وهكذا سارت الأمور لعدة سنوات".

وتابعت: "شملت العقوبات قطاعات المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والعلوم والتعليم".

المصدر: نوفوستي