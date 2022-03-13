الشرطة الألمانية: مقتل أربعة متسلقين في جبال بافاريا

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل أربعة أشخاص سقطوا فيما كانوا يتسلقون مرتفعات بريالبس في بافاريا.

وذكرت شرطة الولاية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم يوم السبت في جبل مايواند جنوب شرقي ميونيخ بالقرب من الحدود مع النمسا.

وقالت الشرطة إن القتلى، زوجان يبلغان من العمر 35 و44 عاما ورجل يبلغ من العمر 35 عاما وجميعهم من بافاريا.

وشاهدت امرأة كانت في نزهة في جبال الألب مع الضحايا حادث سقوطهم وتمكنت من الاتصال بخدمات الطوارئ.

وفي حادث منفصل، عثر على شاب أمريكي يبلغ من العمر 28 عاما، ميتا أسفل الواجهة الشمالية لجبل بينيديكتنفاند جنوب ميونيخ في وقت مبكر الأحد. وقالت الشرطة إن رفيقه كان قد أبلع عن فقدانه.

المصدر: أ ب