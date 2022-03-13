إيران.. تفكيك خلية مسلحة في محافظة خوزستان جنوبي البلاد

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية تفكيك خلية مسلحة في محافظة خوزستان جنوبي البلاد، والعثور على أسلحة في حوزة عناصرها.

وقال العميد يد الله كشاورز، قائد القوات الأمنية التي تتولى أمن المنطقة الحدودية في أبادان الإيرانية إنه "تم تفكيك خلية مسلحة مكونة من 3 أشخاص، إيرانيان وأجنبي، لدى محاولتهم دخول الأراضي الإيرانية من المنطقة الجنوبية الغربية لمحافظة خوزستان".

وأضاف أنه "تم العثور على أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم".

المصدر: "إرنا"