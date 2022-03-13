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انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل جراء العواصف شرق كندا

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انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل جراء العواصف شرق كندا
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رياح شديدة في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية
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انقطعت الكهرباء عن حوالي 5 آلاف منزل ومبنى جراء الرياح العاتية التي اجتاحت المناطق الأطلسية في كندا، وفق قناة CTV التلفزيونية المحلية اليوم الأحد.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الكندية أن سرعة الرياح في مقاطعات نيوفاوندلاند ولابرادور، ونوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد كانت تبلغ 25-33 مترا في الثانية في بعض المناطق.

وأشارت القناة إلى أن فرق الترميم قد بدأت العمل على إصلاح شبكات الكهرباء المتضررة، دون ورود معلومات عن إصابات.

المصدر: "تاس"

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