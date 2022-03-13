زيلينسكي ينشر فيديو قال إنه سجله اليوم ظهرت فيه طبيبة مقتولة قبل أيام

نشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فيديو على "إنستغرام" زعم فيه أنه زار جرحى قواته في مستشفى، فيما الطبيبة الظاهرة في الفيديو قتلت في المعارك إلى جانب قوات كييف قبل أسبوعين.

وفي الفيديو تظهر الطبيبة إينا ديروسوفا التي توفيت في 26 فبراير وأكد أقاربها وفاتها، ومنحها زيلينسكي نفسه لقب بطلة أوكرانيا بعد وفاتها.

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واتضح أن مقطع الفيديو المنشور لزيارة رئيس أوكرانيا للجنود المصابين في 13 مارس هو فيديو مزيف وتم تسجيل الفيديو في فبراير، قبل مقتل الطبيبة ديروسوفا.

وعلقت العديد من وسائل الإعلام على هذا الفيديو، وأكدت أن زيلينسكي غادر أوكرانيا منذ فترة طويلة، وجميع مقاطع الفيديو والتسجيلات التي يزعم أنها من كييف تم تسجيلها في وقت سابق.

وقالت وسائل الإعلام إن المسؤولين عن العملية الدعائية لدى الرئاسة الأوكرانية انتقلوا إلى "الخطة ب" وهي نشر مقاطع الفيديو الجاهزة والتي تم تسجيلها مسبقا، ولكنهم لم يأخذوا في الحسبان وفاة أحد الظاهرين في الفيديو.

المصدر: وسائل إعلام