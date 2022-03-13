عبير موسي: الحكومة عاجزة اليوم عن إيجاد حلول للتونسيين وإذا واصلنا الصمت سنخسر البلاد (فيديو + صور)

تظاهر الآلاف من أنصار الحزب "الدستوري الحر" في تونس يوم الأحد في العاصمة تنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي و"احتكار الرئيس قيس سعيد للسلطات منذ 25 يوليو 2021".

وتجمع أكثر من 2000 من أنصار الحزب الذي تترأسه عبير موسي المناهضة للإسلاميين، في شارع "خير الدين باشا" بالعاصمة ورددوا شعارات من قبيل "يا مواطن يا موجوع زاد الفقر زاد الجوع" و"المجاعة على الأبواب" و"يا حكومة عار اشتعلت الأسعار".

كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "تونس على حافة المجاعة" و"المجاعة على الأبواب والحاكم بأمره مهتم بالاستشارة" ورفع بعضهم قطعا من الخبز في إشارة لارتفاع كلفة المعيشة.

وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في كلمة أمام أنصارها إن "الحكومة عاجزة اليوم عن إيجاد حلول للتونسيين.. إذا واصلنا الصمت سنخسر البلاد".

واعتبرت موسي التي تتصدر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي خلف سعيد بفارق كبير أن "السلطة القائمة غير شرعية لم ينتخبها أحد ولا تلزم التونسيين".

وأضافت موسي "هناك معركة اليوم بين التونسيين من أجل الدقيق والسميد.. و"الحاكم بأمره أعد الموازنة لوحده ولم يتناقش فيها أحدا".

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم، وقبل أيام من شهر رمضان فقدت العديد من المواد الغذائية من المحلات وخصوصا الدقيق والسميد والزيت.

برافو عبير الوطن.... اكتسحت الساحه السياسيه بعفويه و اقتدار.....العملاقة حبيبة الملايين عبير موسي تصنع الحدث اليوم مسيرة مذهلة وهائلة معبرة وتنويرية برافوووو يا دساترة الرخ لا....وانه لكفاح حتى النصر.. pic.twitter.com/XrmVUsc6QF — شموخ امرأة 🇹🇳✌🇹🇳 Man Yar (@K6haK) March 13, 2022

مقطع من خطاب رئيسة الحزب الدستوري الحر في #تونس عبير موسي تهاجم فيه الاستشارة الالكترونية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد pic.twitter.com/AYHqm9rLJj — Alaeddine Zaatour علاء زعتور (@alazaatour) March 13, 2022

المصدر: أ ف ب