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بيلاروس: شائعات إرسالنا قوات إلى أوكرانيا مضللة ومحاولة استفزازية جديدة

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بيلاروس: شائعات إرسالنا قوات إلى أوكرانيا مضللة ومحاولة استفزازية جديدة
وزارة الدفاع البيلاروسية
جنود بيلاروس
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نفت وزارة الدفاع في بيلاروس أنباء عن "حالات تمرد" في صفوف الجيش الوطني على خلفية استعدادات مزعومة لإرسال قوات بيلاروسية إلى أوكرانيا.

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وقالت الوزارة في بيان بثته قناة "بيلاروس 1" التلفزيونية إن الحديث يدور عن "النبأ الكاذب الجديد" حول خطط لإرسال قوات بيلاروسية إلى أوكرانيا وحالات تمرد في صفوف القوات البيلاروسية، الذي "تنشره وسائل إعلام أوكرانية مدعومة من الموارد المتطرفة التابعة للاستخبارات البولندية".

ووصف البيان هذه الأنباء بأنها مجرد تضليل ومحاولة استفزاز جديدة، وأن القوات البيلاروسية لا تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "إنترفاكس"

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