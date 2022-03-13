أردوغان: نحن حريصون على دفع العلاقات مع اليونان وإحراز تقدم في القضايا المتعلقة ببحر إيجه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أنقرة حريصة على دفع العلاقات قدما مع اليونان وإحراز تقدم في القضايا المتعلقة ببحر إيجه.

كما أكد أردوغان العمل على تحقيق تقدم في قضايا الأقليات ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وبين الرئيس التركي أن المشكلات يمكن حلها عن طريق حوار صادق، مؤكدا ضرورة إجراء البلدين الجارين محادثات دائمة وليس في وقت الأزمات فحسب.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن أردوغان وميتسوتاكيس اتفقا خلال لقائهما على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا واليونان وتحسين العلاقات الثنائية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الجانبين بحثا في اللقاء التطورات الجيوسياسية الراهنة وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.

وجرت الإشارة خلال اللقاء إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها تركيا واليونان في الهيكلية الأمنية الأوروبية التي تغيرت مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا واليونان وتحسين العلاقات الثنائية، رغم الخلافات القائمة بين البلدين.

كما جرت مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى هدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتطرق أردوغان خلال اللقاء إلى الخطوات التي اتخذتها تركيا، الرامية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وانتهى اللقاء المغلق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في قصر وحيد الدين باسطنبول، واستمر ساعتين.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، إلى إسطنبول للمشاركة في قداس ديني ببطريركية فنر للروم الأرثوذكس، ولقاء الرئيس أردوغان.

المصدر: "الأناضول"