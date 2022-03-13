مصادر تركية تنفي مزاعم منح إسرائيل قطعة أثرية تم نقلها إلى إسطنبول من القدس بالعهد العثماني

نفت مصادر دبلوماسية تركية مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية بأن أنقرة ستمنح تل أبيب قطعة أثرية تعرف باسم "نقش سلوان" تم نقلها إلى مدينة إسطنبول من القدس في العهد العثماني.

وكشفت المصادر الدبلوماسية لوكالة "الأناضول" أن "مزاعم عن نية تركيا منح إسرائيل القطعة الأثرية التي عثر عليها في القدس عام 1880 والتي كانت حينها أرضا عثمانية، هي أنباء كاذبة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن "الإدارة الإسرائيلية طلبت من تركيا مرات عديدة منحها "نقش سلون" إلا أن تركيا رفضت ذلك مرارا".

وزعم خبر في موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن "نقش سلوان الموجود في متحف الآثار في إسطنبول، هو من أهم النقوش العبرية القديمة، وأنه سيمنح إلى إسرائيل".

المصدر: الأناضول