خفر السواحل اليوناني يعلن إنقاذ 100 مهاجر قرب جزيرة باروس

أنقذ خفر السواحل اليوناني حوالي مئة مهاجر معظمهم أفغان اليوم الأحد من قاربهم الذي واجه صعوبة بالقرب من جزيرة باروس اليونانية، بحسب ما أكدت شرطة الموانئ.

وتم نقل جميع الركاب سالمين إلى سفينة تابعة لشرطة الموانئ، لتقلهم إلى ميناء باروس حيث سيخضعون لفحوص للكشف عن فيروس كورونا، وفق معلومات أولية.

ولم تكن السلطات اليونانية قد قررت بعد ظهر الأحد المكان النهائي الذي ستنقلهم إليه.

وأعلنت شرطة الموانئ اليونانية أن القارب الشراعي الذي كان المهاجرون على متنه انطلق من السواحل التركية الغربية وكان متوجها إلى إيطاليا.

وشددت اليونان بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس" إلى حد كبير الرقابة في السنوات الأخيرة للحد من وصول المهاجرين إلى الجزر الواقعة شمال غرب بحر إيجه، مثل ليسبوس وساموس.

المصدر: أ ف ب