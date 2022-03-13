بيسكوف: من السابق لأوانه الحديث عن ثمار المحادثات الروسية الأوكرانية

أكد الكرملين أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني تتناول، بين أمور أخرى، الشروط التي قد تتيح لعقد لقاء بين رئيسي البلدين، لكنه من السابق لأوانه الحديث عن النتائج.

جاء ذلك في تعليق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي أشار إلى أنه في محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يعارض الاجتماع مع نظيره الأوكراني.

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وقال بيسكوف في حديث لوكالة "انترفاكس" اليوم الأحد: "هذا ما يعمل من أجله الوفدان في المحادثات (التي بدأت في بيلاروس).. من السابق لأوانه الحديث عن النتائج".

ويوم الجمعة، لم يستبعد بيسكوف إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، لكنه أشار إلى ضرورة تهيئة الظروف أولا، "كي لا يجتمع الرئيسان من أجل اللقاء بحد ذاته بل من أجل إحراز نتيجة".

من جانبه، أعرب ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، عن أمل كييف بأن يجري لقاء في المستقبل المنظور، مضيفا أن الطريق إلى عقد لقاء بين رئيسي البلدين "لم يعد طويلا"، مع أنه استدرك قائلا إن الحديث لا يدور عن "أقرب وقت" وأنها ليست قضية "يومين أو ثلاثة".

المصدر: وكالات