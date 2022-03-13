تشاووش أوغلو: طلبت من لافروف دعم إخراج مواطنين أتراك من ماريوبول

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أنه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف دعم الجهود الرامية إلى إجلاء مواطنين أتراك من مدينة ماريوبول في منطقة دونباس.

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وقال تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية أدلى بها خلال منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي إن الصراع الجاري على مدينة ماريوبول (التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية والتي تعتبرها كييف وأنقرة مدينة أوكرانية)، عبارة عن حرب شوارع. وأضاف أن الجانب التركي يتواصل "مع كل الأطراف لإجلاء المواطنين الأتراك من هناك".

يذكر أنه في لحظة إعلان قيام جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مركز سكني في هذه الجمهورية بعد عاصمتها دونيتسك. لكن في يونيو من العام ذاته استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن الصراع سخونة في أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية التركي أعلن أمس السبت إجلاء 489 مواطنا تركيا من أوكرانيا، موضحا عبر "تويتر": "خرج 489 شخصا من أوكرانيا اليوم، وبذلك يكون إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 14 ألفا و480". وأشار إلى أن الذين تم إجلاؤهم، السبت، خرجوا من العاصمة كييف ومدن لفوف وتشرنيفتسي وخيرسون وكونوتوب.

المصدر: TRT عربي + "الأناضول"