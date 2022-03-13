"بانديرموبيل".. رئيس أوكرانيا السابق يقود "النسخة النازية" من "السيارة الداعشية"

أعلن الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو أنه ومانحون آخرون تبرعوا للجيش وقوات الدفاع بـ 450 سترة واقية وعدد من الشاحنات رباعية الدفع وعربات "بانديروموبيل" المصفحة القتالية.

وقال بوروشينكو في تصريحات أمس السبت: "قمنا بتعديل وإعادة تجهيز السيارة المدنية بيك أب.. هذه العربة مصفحة ومزودة برشاش كلاشنيكوف بي كي إم"، مضيفا أنه تقرر تسمية هذه العربات العسكرية الصغيرة بـ"ناديروموبيل"، مضيفا أنه تم تسليم الجيش نسختين من "ناديروموبيل" حتى الآن.

وسميت العربة تكريما لستيبان بانديرا، أبرز زعماء القوميين الأوكرانيين الذين تعاونوا في فترة من الفترات مع ألمانيا النازية وقاتلوا السلطة السوفيتية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.

وتناقلت وسائل إعلام صورا لـ"ناديروموبيل"، وهي تحمل صورة لبنديرا على غطاء محركه، فيما تظهر صورة أخرى بوروشينكو وراء دفة العربة وفي الجزء الخلفي منها ما يبدو أنه مدفع رشاش حقيقي.

وسبق أن شددت السلطات الروسية مرارا على أن أوكرانيا يجب أن تخضع لإجراءات اجتثاث النازية، على غرار ما مرت به ألمانيا في الماضي.

المصدر: RT