خاتشاتوريان يتولى منصب رئيس أرمينيا رسميا

تولى عمدة يريفان السابق فاهاغن خاتشاتوريان، اليوم الأحد، منصب رئيس جمهورية أرمينيا، وذلك بعد أن أدى اليمين الدستورية في جلسة خاصة للجمعية الوطنية.

ويشار إلى أن برلمان البلاد تمكن في المحاولة الثانية في 3 مارس، من انتخاب خاتشاتوريان، ليصبح خامس رئيس للبلاد.

وشغل المذكور في فترات مختلفة منصب عمدة العاصمة يريفان، وكذلك منصب وزير صناعة التكنولوجيا العالية.

وتم ترشيحه لشغل منصب رئيس الجمهورية، من قبل حزب العقد المدني الحاكم وتمكن من إقراره بشكل مستقل في البرلمان لهذا المنصب.

وجرت فعالية التنصيب في مجمع دميرشيان للرياضة والحفلات الموسيقية، وتم بثها على الهواء مباشرة من قبل التلفزيون العام لأرمينيا.

Хачатрян вступил в должность президента Арменииhttps://t.co/5p0p1E1z9mpic.twitter.com/nguCZHxz9s — РИА Новости (@rianru) March 13, 2022

وخلال ذلك أدى خاتشاتوريان القسم، ووضع يده على الدستور وعلى إنجيل يعود إلى القرن السابع ومكتوب بخط اليد.

في 23 يناير أعلن الرئيس الأرمني السابق أرمين سركيسيان استقالته.

المصدر: نوفوستي