وسائل الإعلام الكورية الشمالية تنتقد سيئول لإدانتها مشروع الأقمار الصناعية

انتقدت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية لشجبها ما تدعي بيونغ يانغ أنها تجارب إطلاق قمر صناعي مؤخرا بينما ترى سيئول أن ذلك يأتي بإطار جهود مبذولة لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتتحجج بيونغ يانغ بأن الانتقاد يمثل معيارا مزدوجا للتعامل مع مشروع تطوير الفضاء الذي يحق لجميع البلدان القيام به، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وأعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرا عن تقييمهما بأن "اختبارات بيونغ يانغ المزعومة للأقمار الصناعية في 27 فبراير و 5 مارس كانت جزءا من جهود لتطوير نظام جديد للصواريخ البالستية العابرة للقارات قبل الإطلاق المحتمل لصاروخ كامل المدى".

وزعمت كوريا الشمالية أن عمليات الإطلاق كانت لتطوير "قمر صناعي للاستطلاع".

وقال "أوري مينجوككيري" أحد مواقع كوريا الشمالية في تعليق "العديد من الدول تطلق أقمارا صناعية عسكرية، إنه عمل مخجل وصكوك نهب أن تنتقدنا وتتحدث عن فرض العقوبات لاستعداداتنا لإطلاق الأقمار الصناعية الاستطلاعية".

المصدر: وكالة "يونهاب"