ألمانيا: التعرض للناطقين بالروسية غير مقبول ولن نتسامح مع ذلك

نددت السلطات الألمانية بمظاهر التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية على خلفية أحداث أوكرانيا، مؤكدة أنها لن تتسامح مع التهجمات عليهم.

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ونقلت قناة N-TV عن ريم العبالي-رادوفان، مفوض مكافحة العنصرية في ألمانيا، قولها: "في بعض الأحيان يتجنب الناس التحدث بالروسية في الشوارع، وهذا يقلقني كثيرا. هناك حالات اعتداء على متاجر روسية، والأطفال الناطقون بالروسية يتعرضون للإهانة في المدارس".

وأضافت المسؤولة: "لا يمكننا أن نتسامح مع ذلك".

يذكر أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تتزايد مظاهر التمييز ضد الروس والناطقين بالروسية في ألمانيا، لدرجة أن إحدى العيادات رفضت قبول المرضى الروس.

المصدر: RT