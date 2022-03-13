الشرطة الأمريكية: امرأة تطعن رجلا أثناء لقاء غرامي "انتقاما لسليماني"

قالت الشرطة في ولاية نيفادا الأمريكية إن امرأة طعنت رفيقها الذي تعرفت عليه عبر الإنترنت انتقاما لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية عام 2020.

وذكرت قناة KLAS-TV أن نيكا نيكوبين البالغة 21 عاما من العمر، وجه لها اتهام بمحاولة القتل والضرب بسلاح مميت والسطو.

وحسب تقرير لشرطة مدينة هندرسون، تعارفت نيكوبين والرجل عبر موقع مواعدة إلكتروني، ثم اتفقا على لقاء في فندق Sunset Station في 5 مارس، واستأجرا غرفة معا.

وقالت الشرطة إنه أثناء وجودهما في الغرفة، بدأ الاثنان بممارسة الجنس عندما وضعت نيكوبين عصابا على عيني الرجل. ثم أطفأت نيكوبين الضوء، وبعد عدة دقائق، "شعر الرجل بألم في جانب رقبته"، حسبما أفادت KLAS-TV.

21 years old #NikaNikoubin from #LasVegas is arrested by #FBI over stabbing a man (probably ex-#US military) in the neck during sex. She claims it was an act in revenge for assassination of #QasemSoleimani, ex-commander of #IRGC Quds Force by #US. pic.twitter.com/nfn92zHicK — newsblunt (@newsbluntmedia) March 13, 2022

وقالت الشرطة إنه بعد الطعن، دفع الرجل نيكوبين بعيدا عنه وفر إلى خارج الغرفة للاتصال برقم 911.

وقالت الشرطة إن نيكوبين هربت أيضا من الغرفة وأخبر موظفة في الفندق بأنها طعنت رجلا.

وحسبما ورد في تقرير الشرطة، فقد طعنت نيكوبين الضحية في رقبته "انتقاما من الولايات المتحدة لقتل قاسم السليماني عام 2020".

وأوضح تقرير الشرطة، أن نيكوبين قالت للمحقق "إنها تريد الانتقام"، وأضافت أنها استمعت إلى أغنية بعنوان Grave Digger" " (حافر القبور)، التي "أعطتها الدافع للقيام بالانتقام".

Nika Nikoubin, 21, 'lures man she met on dating site Plenty of Fish to Vegas hotel, blindfolds him and STABS him in the neck in retaliation for drone strike that killed Qasem Soleimani in 2020'https://t.co/0HCYtuVmxu — Best Farsi (@BestFarsi) March 13, 2022

وذكرت صحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" أنه لا تتوفر معلومات عن الحالة الصحية الحالية للرجل المصاب.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تمثل نيكوبين أمام المحكمة لجلسة استماع أولية في 24 مارس.

المصدر: "أسوشيتد برس"