إيران تستعد لحدث جلل وتطلب من سكان طهران عدم القلق

دعت العديد من الوكالات الإيرانية المواطنين في طهران، إلى عدم القلق من سماع دوي طيران المروحيات اليوم الأحد في سماء العاصمة.

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وأفادت الوكالات عن مسؤولين في هيئة إدارة الأزمات بطهران، أن "التدريب المشترك للإغاثة الجوية لمحاكاة ظروف الزلازل سوف يقام اليوم الأحد في طهران، وأنه يتعين على المواطنين ألا يقلقوا من كثرة تردد المروحيات والطائرات في سماء العاصمة".

وقال المصدر للوكالات: "وقوع زلزال بقوة أكثر من 6.5 درجة على مقياس ريختر في طهران، ليس مستبعدا.. وبالتالي يجب أن تكون جميع وكالات الإغاثة والخدمات مستعدة لمثل هذا اليوم".

المصدر: "شهرآرا نیوز "