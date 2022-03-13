وكالة مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: طهران تعلق المفاوضات مع الرياض

كشفت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التقارير الواردة لها "تشير إلى أن إيران علقت من جانب واحد مفاوضاتها مع السعودية بصورة مؤقتة".

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ويأتي هذا بعد أن أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على هامش مؤتمر أنطاليا، أن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد يوم الأربعاء.



كما أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قبل أيام قليلة، عن إمكانية عقد جولة خامسة من المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



هذا ولم تعلن طهران بعد موعدا محددا لاستئناف المحادثات مع الرياض، لكن تقارير غير رسمية كانت لفتت إلى التوصل لاتفاق على عقد الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

المصدر: "نور نيوز"