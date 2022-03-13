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وزير خارجية فنزويلا: مستعدون للحوار مع الاتحاد الأوروبي

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وزير خارجية فنزويلا: مستعدون للحوار مع الاتحاد الأوروبي
Sputnik
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قالت وزارة خارجية فنزويلا، في بيان لها يوم السبت، إن وزير الخارجية فيليكس بلاسينثيا، أعلن عن استعداد بلاده للدخول في حوار مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة: "أكد وزير الخارجية فيليكس بلاسينثيا، خلال اجتماع عقد في أنطاليا، للمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، استعداد فنزويلا للدخول في حوار سلمي".

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وشددت الوزارة على أن اللقاء، تم في "جو لطيف وودي".

ونوه البيان، بأن الوزير الفنزويلي نقل في المحادثة مع بوريل، "مطالبة فنزويلا برفع العقوبات القسرية أحادية الجانب عن بلاده".

بدوره، قال بوريل في تغريدة على تويتر، إن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع "العواقب الوخيمة" للنزاع في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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