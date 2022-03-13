خطيبة أسانج تعلن عن موعد زفافهما

كشفت ستيلا موريس أن حفل زفافها مع مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج القابع في سجن بيلمارش البريطاني، سيجرى في الـ23 من مارس.

وكتبت خطيبة أسانج وأم طفليه على "تويتر": "سجن بيلمارش حدد موحد حفل زفافنا!! الأربعاء 23 مارس الساعة الواحدة بعد الظهر".

وأعلنت موريس في نهاية نوفمبر أنها تقدمت مع أسانج بطلب رسمي إلى إدارة السجن لعقد الزواج.

في وقت سابق، أكد المكتب الصحفي لدائرة السجون البريطانية أنهم وافقوا على طلب أسانج وموريس للزواج في السجن.

وأمضى أسانج سبع سنوات في سفارة الأكوادور في لندن بعدما لجأ إليها، ثم في العام 2019 سلمته إلى السلطات البريطانية التي تحتجزه في سجن بيلمارش وتنظر في تسليمه للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي