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إعلام: رجل يطعن شخصين في نيويورك ويهرب

أخبار العالم

إعلام: رجل يطعن شخصين في نيويورك ويهرب
Globallookpress
صورة أرشيفية
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نقلت قناة "ا بي سي نيوز" أن شخصين أصيبا بطعنات بعد هجوم على متحف الفن الحديث في منطقة مانهاتن بنيويورك.

وقال القناة التليفزيونية: "وفقا لمعلومات أولية من مصدر مطلع، فإن السلطات تشتبه بأن موظفا سابقا جاء إلى المتحف وطعن اثنين من الموظفين بسكين ولاذ بالفرار".

وأضافت: "حسب المعلومات المتوفرة فإنه من المرجح أن يكون قد تم التخطيط للهجوم".

وذكرت القناة التلفزيونية أن الشرطة مستمرة في البحث عن المشتبه به. وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

المصدر: نوفوستي

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