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الطاقة الذرية: روسيا تنفي نيتها "السيطرة الدائمة" على محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية

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الطاقة الذرية: روسيا تنفي نيتها
Gettyimages.ru
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن موسكو نفت مزاعم أوكرانيا حول نية روسيا السيطرة الدائمة على محطة زابوروجيا النووية.

وحسب بيان الوكالة، فقد أكدت كييف أن روسيا تعتزم "السيطرة الكاملة والدائمة" على محطة زابوروجيا النووية.

وأضافت المنظمة أن: "روسيا نفت ذلك لاحقا".

ووصف رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع حول المواقع النووية الأوكرانية بـ"المعقد والصعب" وأكد أنه على اتصال بجميع الأطراف للتأكد من كيفية المساعدة في ضمان سلامتها.

المصدر: نوفوستي

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